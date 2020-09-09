Во время обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены более 200 кустов конопли, 22 бумажных пакета с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии, 5 килограммов высушенных наркорастений и около килограмма маковой соломки.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, накануне в Управление уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что житель села Борисовка Харьковского района выращивает и хранит каннабис."В ходе проведенных мероприятий оперативники установили причастность 36-летнего мужчины к незаконному обороту наркотических средств и собрали соответствующие материалы, которые были направлены в Липецкого отделения полиции.8 сентября сотрудники полиции, в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, провели санкционированный обыск на территории домовладения мужчины", - рассказали в ведомстве.В настоящее время полицейские устанавливают каналы сбыта наркотических средств злоумышленником. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.