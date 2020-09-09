На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около четырех часов.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 9 сентября в 4:25 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Лужок Дергачевского района горит частный цех по производству масла."К месту вызова немедленно были направлены три оперативных отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия площадь пожара составляла 450 кв.м. Сообщение о пожаре поступило очень поздно. Производственно-складское здание сгорело полностью. В ней хранилось оборудование, семена подсолнечника и масло. Также внутри находился автомобиль «Газель», который также весь сгорел", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.В 05:20 возгорание удалось взять под контроль и локализовать, а полностью ликвидировать лишь в 08:30. Пострадавших нет.Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.