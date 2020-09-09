В случае, если эпидситуация в Украине будет ухудшаться, Минздрав может ввести красную зону по всей территории Украины.

На сегодня в Украине 74 тыс. активных больных, вследствие чего «стационарное» лечения переполнено.«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации — главный приоритет правительства», — отметили в Минздраве.Несмотря на это, правительство продолжает придерживаться идеи адаптивного карантина, чтобы снова не останавливать работу бизнеса.