Движение транспорта по ул. 23 Августа, на участке от ул. Клочковской до ул. Шекспира, ограничено до 18:00 9 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части. Ранее планировалось, что работы будут закончены 8 сентября.Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.Также до 18:00 9 сентября запрещено движение троллейбусов по ул. 23 Августа, от пр. Науки до разворотного круга «Ул. Клочковская». В связи с этим, троллейбус №12 курсирует так:- разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».