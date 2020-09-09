Отменив выборы, украинцев лишат возможности оценить ту власть, которая работала пять лет. Об этом в эфире программы «Непрості питання» на «Телеканале р1» заявил член политсовета политической партии «Опозиційна платформа – За життя» Андрей Спасский.

– Люди должны оценить, как работал тот или иной чиновник, который решает, куда тратить средства, как реагировать на проблемы людей. Я считаю, что выборы – это вакцина от непрофессионализма, которая дает возможность народу изменить систему и ее ключевых игроков, – подчеркнул Андрей Спасский.Он привел пример Соединенных Штатов Америки, где при заболеваемости 70 тысяч человек в сутки власти решили не отменять выборы.– Выборы – основа демократических ценностей, за которые мы боремся и которые декларируем. А их отмена – шаг к тоталитаризму и монополии власти. Думаю, что на отмену выборов никто не пойдет, но разговоры об этом идут. Но я считаю, что выборы состоятся и украинцы сделают правильный выбор. А обязанность власти – сделать все возможное, чтобы выборы прошли в правовом поле и безопасно в условиях пандемии, – отметил Андрей Спасский.