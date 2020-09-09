Межрегиональный форум внутренне перемещенных лиц «Мы – новые харьковчане» состоится 10 сентября в конференц-зале стадиона «Металлист» (ул. Плехановская, 65).

По словам организаторов, мероприятие пройдет в рамках проекта «Усиление участия внутренне перемещенных лиц в демократических процессах местного самоуправления» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. Основная цель форума - обеспечить реализацию и защиту прав и свобод внутренне перемещенных лиц, равное участие таких граждан в общественной и политической жизни громады.В форуме примут участие представители международных общественных организаций, благотворительных фондов, Министерства реинтеграции и местного самоуправления, областного и городского центров занятости, члены Координационного совета по вопросам ВПЛ из других городов и областей, граждане из числа внутренне перемещенных лиц и жители Харькова.В рамках форума пройдут пять панельных дискуссий:- «Адаптация и интеграция внутренне перемещенных лиц: опыт Харькова и Харьковской области»;- «Механизмы преодоления барьеров в обеспечении реализации и защиты прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений»;- «Гуманитарное реагирование, социально-экономическая защита, доступ к правосудию для внутренне перемещенных лиц»;- «Реализация права на жилье и защиту имущественных прав внутренне перемещенных лиц»;- «Экономические возможности для ВПЛ: государственная и местная поддержка занятости».Время проведения форума - с 10:00 до 17:30. Также запланирована онлайн-трансляция мероприятия.Организаторы - Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» в партнерстве с Координационным советом по вопросам ВПО в г. Харькове, Харьковским городским советом и общественной организацией «Проліска».