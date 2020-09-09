Лесной пожар, перекинувшийся на жилые дома и полностью уничтоживший целое село в Двуречанском районе Харьковщины, ликвидирован. Погорельцы при поддержке волонтеров и психологов понемногу приходят в себя. А вот на восстановление уничтоженной огнем экосистемы понадобятся десятки лет.По состоянию на утро 7 сентября возгораний в лесном массиве вблизи села Горобьевка Двуречанского района не наблюдается, сообщили ГСЧС Украины. Пожар, который начался 2 сентября, был ликвидирован к 15 часам 6 сентября. В то же время на месте, где бушевал огонь, дежурят 46 человек личного состава и 13 единиц техники.
Волонтеры продолжают собирать помощь жителям сел, пострадавших от пожара. Как сообщила председатель организации «Сознательное волонтерство «Милада» Мила Николаенко, одежды и обуви собрано достаточно количестве – сортировкой вещей занимается 15 человек в Двуречанском доме культуры, однако остается острая необходимость в медикаментах. Для координации действий волонтеров и обновления потребностей в «Фейсбуке» создана группа «Координационный центр социальных волонтеров Харьковской области», где публикуются актуальные потребности пострадавших.
Между тем на беде погорельцев, оставшихся без крыши над головой, пытаются нажиться мошенники. Как рассказала Мила Николаенко, в расставленные аферистами сети попалась одна из жительниц сгоревшего села. Ей позвонили неизвестные и под предлогом сбора информации о пострадавших получили данные ее банковского счета. К счастью, карточку удалось вовремя заблокировать. Также, по словам волонтера, были случаи, что в палатку, где хранится провизия, заходили люди, брали продукты и уходили. Как потом выяснилось, они не были жителями пострадавшего села.
Многие люди, потерявшие в огне дом, хозяйство, урожай, домашнюю птицу и скотину и чудом уцелевшие сами, до сих пор находятся в шоковом состоянии, поэтому волонтеры пригласили в Горобьевку специалистов из Ассоциации психологов, которые с 7 сентября начали работу по восстановлению психологического равновесия пострадавших.
А вот чтобы восстановить сгоревшие возле Двуречной леса потребуется 80 лет. По словам кандидата биологических наук Татьяны Атамасовой, сначала восстанавливается травяной слой, потом кустарниковый и только после этого подрастают деревья.
– Если там не будут создаваться искусственные насаждения, а это очень трудоемкий процесс, то уйдут десятилетия. Тем более что наш сухой климат не способствует быстрому восстановлению, – отметила биолог. – Животные же в пострадавшие хвойные леса начнут возвращаться не ранее чем через 8–10 лет.
Напомним, общая площадь пожара – 500 гектаров, из которых верхового – 100 гектаров.