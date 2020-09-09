Лесной пожар, перекинувшийся на жилые дома и полностью уничтоживший целое село в Двуречанском районе Харьковщины, ликвидирован. Погорельцы при поддержке волонтеров и психологов понемногу приходят в себя. А вот на восстановление уничтоженной огнем экосистемы понадобятся десятки лет.

По состоянию на утро 7 сентября возгораний в лесном массиве вблизи села Горобьевка Двуречанского района не наблюдается, сообщили ГСЧС Украины. Пожар, который начался 2 сентября, был ликвидирован к 15 часам 6 сентября. В то же время на месте, где бушевал огонь, дежурят 46 человек личного состава и 13 единиц техники.Волонтеры продолжают собирать помощь жителям сел, пострадавших от пожара. Как сообщила председатель организации «Сознательное волонтерство «Милада» Мила Николаенко, одежды и обуви собрано достаточно количестве – сортировкой вещей занимается 15 человек в Двуречанском доме культуры, однако остается острая необходимость в медикаментах. Для координации действий волонтеров и обновления потребностей в «Фейсбуке» создана группа «Координационный центр социальных волонтеров Харьковской области», где публикуются актуальные потребности пострадавших.Между тем на беде погорельцев, оставшихся без крыши над головой, пытаются нажиться мошенники. Как рассказала Мила Николаенко, в расставленные аферистами сети попалась одна из жительниц сгоревшего села. Ей позвонили неизвестные и под предлогом сбора информации о пострадавших получили данные ее банковского счета. К счастью, карточку удалось вовремя заблокировать. Также, по словам волонтера, были случаи, что в палатку, где хранится провизия, заходили люди, брали продукты и уходили. Как потом выяснилось, они не были жителями пострадавшего села.Многие люди, потерявшие в огне дом, хозяйство, урожай, домашнюю птицу и скотину и чудом уцелевшие сами, до сих пор находятся в шоковом состоянии, поэтому волонтеры пригласили в Горобьевку специалистов из Ассоциации психологов, которые с 7 сентября начали работу по восстановлению психологического равновесия пострадавших.А вот чтобы восстановить сгоревшие возле Двуречной леса потребуется 80 лет. По словам кандидата биологических наук Татьяны Атамасовой, сначала восстанавливается травяной слой, потом кустарниковый и только после этого подрастают деревья.– Если там не будут создаваться искусственные насаждения, а это очень трудоемкий процесс, то уйдут десятилетия. Тем более что наш сухой климат не способствует быстрому восстановлению, – отметила биолог. – Животные же в пострадавшие хвойные леса начнут возвращаться не ранее чем через 8–10 лет.Напомним, общая площадь пожара – 500 гектаров, из которых верхового – 100 гектаров.