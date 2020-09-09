События В Рогани замечен масштабный пожар (видео) Вечерний Харьков 14:01 382 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА. Подробностей о происшествии пока нет. Читайте также Сгоревший лес под Харьковом восстановится спустя десятилетия «Мы – новые харьковчане»: в Харькове пройдет межрегиональный форум Андрей Спасский: Выборы – это вакцина от некомпетентности БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Сгоревший лес под Харьковом восстановится спустя десятилетия События 14:42 Лента новостей Сгоревший лес под Харьковом восстановится спустя десятилетия 14:42 Названы сильнейшие целебные свойства свеклы 14:20 В Рогани замечен масштабный пожар (видео) 14:01 «Мы – новые харьковчане»: в Харькове пройдет межрегиональный форум 13:39 Андрей Спасский: Выборы – это вакцина от некомпетентности 13:20 На улице 23 Августа ограничили движение, а троллейбус №12 изменил маршрут 12:58 ДТП на Московском проспекте – полиция уже на месте (видео) 12:40