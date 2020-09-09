Медики рассказали, что обычной свекле присущи сильнейшие целебные свойства, делающие скромный корнеплод настоящим суперфудом. Ее потребление помогает в борьбе с воспалением, гипертонией, повышенным холестерином и сахаром в крови, раковыми клетками.

«Обычная свекла богата необходимыми питательными веществами и органическими растительными соединениями, способными поддерживать оптимальное здоровье и защищать от разных болезней», - напомнили специалисты на портале Food News.Исследования показали, что свекольный сок улучшает естественную регуляцию кровяного давления в организме. Этот эффект обеспечивается высоким содержанием органических нитратов, которые при попадании в кишечник превращаются в оксид азота. Благодаря ему расслабляются кровеносные сосуды, улучшается кровообращение.Растительные химические вещества свеклы беталаины действуют как сильнейшие антиоксиданты, борясь со свободными радикалами, которые могут вызывать воспаление и повреждение клеток. Оксид азота также помогает контролировать воспаление.Подавляет активность раковых клеток. Беталаины свеклы также помогают подавить распространение раковых клеток.Волокна свеклы (клетчатка) препятствуют всасыванию слишком большого количества холестерина в кишечнике, а также противостоят переработке слишком большого количества сахара. Одновременно стимулируются клетки и улучшается их реакция на инсулин, что становится дополнительной защитой от развития диабета 2 типа.