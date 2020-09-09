Ремонт дороги по ул. 23 Августа, от ул. Клочковской до ул. Шекспира, завершится в ближайшие дни.

Как сообщил начальник Шевченковского филиала КП «Дорремстрой» Вячеслав Рыжков, именно на этом участке дороги очень большой поток транспорта, ездит много грузовых автомобилей с Окружной дороги и общественный транспорт. Со временем асфальтное покрытие разрушилось, поэтому было решено обновить 900 м участка проезжей части и покрытие на разворотном кругу троллейбуса №12.- Было срезано старое асфальтобетонное покрытие, и стелется новое. Движение временно ограничено. Мы перекрыли только одну сторону дороги, потому что здесь большой поток общественного транспорта. Приносим извинения за временные неудобства. Через день-два движение нормализуется, и здесь будет дорога с качественным покрытием, которая прослужит не один год, - отметил Вячеслав Рыжков.Также, по его словам, в этом году работники Шевченковского филиала отремонтировали дорогу и тротуары вдоль Клочковского спуска, а также часть тротуаров по ул. Данилевского и выполнили текущий ремонт всей улично-дорожной сети.- Мы делаем все, что в наших силах, чтобы харьковчане ездили по хорошим дорогам. Думаю, что водители видят изменения к лучшему в нашем городе, - отметил Вячеслав Рыжков.