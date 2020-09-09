Для борьбы с киберпреступностью в Украине собираются разрешить использование электронных доказательств. Для этого украинских провайдеров обяжут раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

Об этом сообщается со ссылкой на законопроект №4004, опубликованный на сайте Рады.Авторами законопроекта, который зарегистрирован в парламенте, указан нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский и еще 13 депутатов.Провайдеров телекоммуникаций намерены обязать за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, которые необходимы для проведения негласных следственных (розыскных) действий. С их помощью следователи получат доступ к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.В законопроекте определен термин электронных доказательств, к которым могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.Кроме того проект закона определяет порядок специальной конфискации виртуальных активов. В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, что возвращаются законному владельцу.В России такое законодательное новшество уже введено.