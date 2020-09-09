Назад к жесткому карантину – с понедельника, 7 сентября, один из районов Харьковской области живет по правилам красной зоны. Харьков – на очереди?

Что запрещено в красной зоне

Остановка общественного транспорта, дистанционное обучение в школах, закрытые рынки – все прелести карантинной жизни снова вернулись в Великобурлукский район на Харьковщине, который с понедельника отнесен Минздравом к эпидемиологически опасной красной зоне. Здесь с начала карантина Covid-19 подтвердили у 93 человек при численности населения в 21 тысячу, 19 заболевших выздоровели, один умер.Согласно данным, опубликованным Харьковским областным лабораторным центром, с 28 августа в районе выявили 49 случаев коронавируса. Больше всего заболевших – на территории Великобурлукской ОТГ. В районной госадминистрации считают, что коронавирус привезли из Харькова абитуриенты, которые ездили в областной центр подавать документы в вузы. По словам председателя Великобурлукской РГА Василия Сорокина, через неделю после возвращения начали болеть и дети, и родители, а дальше уже пошло распространение Covid-19 внутри района. Возраст заболевших разный – болеют как школьники, так и пенсионеры.– Подтвержден диагноз у ученика третьего класса из Малого Бурлука, есть заболевшие в возрасте старше 60 лет, – говорит Василий Сорокин. – У нас в Волчанской ЦРБ находятся четыре человека, в детской инфекционной больнице – 11-месячный ребенок с мамой. Установлено 223 контактных человека. Санитарную обработку мест работы и жилых помещений провели.Таким образом, Великобурлукский район оказался в красной зоне.С 7 сентября Великобурлукский район на Харьковщине отнесен Минздравом к эпидемиологически опасной красной зоне. На районной КТЭБ приняли решение – в соответствии с постановлением Кабмина с 7 сентября остановить транспортное сообщение, учебные заведения перевести на дистанционную форму обучения, остановить работу рынков, торговых центров и прочих торговых объектов, за исключением тех, которые занимаются продажей продуктов питания. Также с понедельника ограничен прием посетителей в Великобурлукском районном секторе миграционной службы. Также в районе пришлось отменить регулярный чемпионат по футболу и другие соревнования.Ужесточение карантина введено на две недели. Пока...Тем временем к красной зоне уверенно приближается Харьков. По словам руководителя Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты, чтобы Харьков попал в красную зону, достаточно прироста больных к количестве 3500 за две недели. Пока прирост за этот период составляет 2500.– По Харьковской области 123 новых случая Covid-19 на 100 тысяч населения при норме 40. То есть показатель превышен в три раза. А Харьков сегодня имеет 176,9 на 100 тысяч населения. Критический уровень, при котором город может попасть в красную зону – 240 на 100 тысяч населения, то есть около 3500 новых случаев за последние две недели, – пояснила Любовь Махота.Второй критерий – загруженность коек больными – в Харькове, по официальным данным, пока в норме: 29,2% при критической отметке в 50%.Что касается третьего критерия, определяющего цвет эпидемиологической опасности, – количество тестов, – то в регионе их сегодня делают в четыре раза больше, чем необходимо по критериям МОЗ: 106 ПЦР и ИФА тестов на 100 тысяч населения при критической отметке не менее 24 на 100 тысяч.По словам Любови Махоты, в вирусологическую лабораторию особо опасных инфекций лабораторного центра в сутки доставляют 1300 образцов, тогда как ранее обрабатывались 300–500. При этом она отметила, что коронавирус стали выявлять чаще. Если в июле положительный результат давали в среднем 11% ПЦР-тестов, то в последние дни – более 17%.В красной зоне запрещены:– работа заведений размещения – хостелов, турбаз, гостиниц;– плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);– работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;– работа общественного транспорта (хотя в Кабмине обсуждали возможность разрешить перевозку пассажиров на 50% сидячих мест);– посещение образовательных учреждений;– работа ТРЦ, кафе и ресторанов.– посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена).