Велодень планируется провести в городе 20 сентября, а Харьковский международный марафон - 4 октября.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, 20 сентября всех велолюбителей перед массовым заездом будут ждать на пл. Свободы, где планируется провести традиционный флэшмоб в честь Велодня, посвященный Олимпийским играм. Обязательное условие - наличие маски.- Тем, у кого не будет масок, выдадим на въезде на мероприятие, и будем просить участников не снимать средства защиты на протяжении всего Велодня, во всяком случае во время флешмоба на площади Свободы. Волонтеры будут измерять температуру, будут установлены санитайзеры, - сообщил Алексей Чубаров.После Велодня в городе планируют провести традиционный Харьковский международный марафон. Директор департамента отметил, что организовать массовое мероприятие во время карантина - ответственная задача. Последние несколько недель организаторы отрабатывают логистику перемещения участников. При этом наличие болельщиков не рассматривается.По словам Алексея Чубарова, на марафон уже зарегистрировалось около 4 тыс. человек, которые попробуют свои силы в марафонской, полумарафонской дистанциях, пробегут 10 км, 4,2 км или примут участие в семейном забеге на 1,6 км.- В масках они бежать не будут. Протяженность маршрута - 42 километра, и расстояние между участниками однозначно увеличится, - подчеркнул директор департамента.Организаторы отмечают, что Велодень и Харьковский международный марафон могут отменить, если Харьков отнесут к «красной» зоне в связи с COVID-19.