В Украине началась подготовка к местным выборам, которые должны состояться 25 октября. Все как обычно, однако с одной поправкой – на Covid-19. Как будут проходить выборы в условиях карантина и есть ли риск переноса? Ответы на эти вопросы искали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.Министерство охраны здоровья вместе с Центральной избирательной комиссией работают над алгоритмом по соблюдению санитарных норм во время местных выборов. Чиновники обещают разослать подробную инструкцию по всем избирательным участкам.
Предварительно ЦИК рекомендует избирателям придерживаться общих правил гигиены – мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.
Контролировать соблюдение противоэпидемических мер должны избирательные комиссии. В предварительных рекомендациях ЦИК призывает работников избиркомов по возможности использовать физические барьеры – прозрачные экраны, защитные очки и т.п..
Кроме того, ЦИК предлагает каждые четыре часа проводить дезинфекцию предметов, с которыми контактируют люди, а также делать влажную уборку помещения, где расположен участок. Для соблюдения социальной дистанции нужно нанести временную разметку у входа и внутри участка. Также необходимо проветривать помещение, по меньшей мере каждые два часа. На входе в участок должны быть одноразовые перчатки и дезинфекторы для рук.
При соблюдении всех этих рекомендаций волеизъявление граждан будет безопасным, считают в МОЗ.
Время от времени звучат мнения, что местные выборы могут не состояться из-за эпидемии Cоvid-19. Ведь в конце лета количество больных начало расти, однако в Минздраве уверяют, что выборы состоятся даже в регионах с самым высоким показателем заболеваемости. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, остановить избирательный процесс может только введение чрезвычайного положения в регионе.
– Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе в красной зоне, – отмечает он.
Эксперты напоминают, что эпидемия коронавируса – лишь один из вызовов нынешних выборов. Не стоит забывать также об опасности манипуляций и фальсификаций на избирательных участках. Несмотря на сложные условия проведения местных выборов, голосование должно быть прозрачным и честным, со строгим соблюдением правил подсчета бюллетеней.