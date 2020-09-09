В Украине началась подготовка к местным выборам, которые должны состояться 25 октября. Все как обычно, однако с одной поправкой – на Covid-19. Как будут проходить выборы в условиях карантина и есть ли риск переноса? Ответы на эти вопросы искали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Министерство охраны здоровья вместе с Центральной избирательной комиссией работают над алгоритмом по соблюдению санитарных норм во время местных выборов. Чиновники обещают разослать подробную инструкцию по всем избирательным участкам.Предварительно ЦИК рекомендует избирателям придерживаться общих правил гигиены – мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.Контролировать соблюдение противоэпидемических мер должны избирательные комиссии. В предварительных рекомендациях ЦИК призывает работников избиркомов по возможности использовать физические барьеры – прозрачные экраны, защитные очки и т.п..Кроме того, ЦИК предлагает каждые четыре часа проводить дезинфекцию предметов, с которыми контактируют люди, а также делать влажную уборку помещения, где расположен участок. Для соблюдения социальной дистанции нужно нанести временную разметку у входа и внутри участка. Также необходимо проветривать помещение, по меньшей мере каждые два часа. На входе в участок должны быть одноразовые перчатки и дезинфекторы для рук.При соблюдении всех этих рекомендаций волеизъявление граждан будет безопасным, считают в МОЗ.Время от времени звучат мнения, что местные выборы могут не состояться из-за эпидемии Cоvid-19. Ведь в конце лета количество больных начало расти, однако в Минздраве уверяют, что выборы состоятся даже в регионах с самым высоким показателем заболеваемости. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, остановить избирательный процесс может только введение чрезвычайного положения в регионе.– Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе в красной зоне, – отмечает он.Эксперты напоминают, что эпидемия коронавируса – лишь один из вызовов нынешних выборов. Не стоит забывать также об опасности манипуляций и фальсификаций на избирательных участках. Несмотря на сложные условия проведения местных выборов, голосование должно быть прозрачным и честным, со строгим соблюдением правил подсчета бюллетеней.