Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале.

На Салтовском шоссе сбили женщину-пешехода.

"Информации о ее состоянии нет", - говорится в комментарии под видео.

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