Мед в течение многих лет способен сохранять свои качества – не портится, не покрывается плесенью. Но все сказанное относится лишь к зрелому продукту. Однако в погоне за урожаем пчеловоды иногда откачивают мед раньше времени.

Верный признак зрелости меда – запечатывание его пчелами в сотах, говорят пчеловоды. Пчела в каждую соту вкладывает нектар, другие пчелы работают над тем, чтобы высушить его, убрать лишнюю влагу. Откачивать мед можно, когда содержание жидкости в нем не превышает 20%. В незрелом меде – большое содержание влаги, такой продукт долго храниться не сможет, забродит. Кроме того, и пользы в нем меньше.По словам специалистов, известный многим способ проверить зрелость меда с помощью химического карандаша – не более чем миф. Псевдознатоки утверждают: мол, если пятно от грифеля разбежалось – значит, в меде повышенное содержание влаги. Оказывается, этот способ пригоден не для всех видов меда. А вот если мед пенится – это явный признак его незрелости и брожения.Впрочем, нагретый или незрелый мед – это еще полбеды. Гораздо страшнее регулярно употреблять продукт, напичканный антибиотиками, которыми пасечники лечат больных пчел.Пчелы, как и люди, болеют, и хозяин дает им лекарства, говорят специалисты. Но первую откачку меда после их болезни или профилактики антибиотиками употреблять нельзя. Некоторые пчеловоды в погоне за прибылью пускают такой мед в реализацию. Установить наличие антибиотика в продукте можно лишь в лабораторных условиях, самостоятельно потребитель этого сделать не сможетА между тем, по словам специалистов, продукт, сдобренный лекарствами, не безвреден для здоровья. Мало того что подобный «состав» может вызвать различные аллергические реакции, еще и возникнут проблемы при лечении человека теми или иными антибиотиками. Особенно это опасно для детей.И все же обезопасить себя от покупки «неправильного» меда можно. Каждый пчеловод сегодня обязан при реализации своей продукции иметь ветеринарно-санитарный паспорт и заключение лаборатории ветсанэкспертизы, с которыми и должен ознакомиться покупатель, прежде чем сделать покупку. Если такового нет, попрощайтесь с продавцом.