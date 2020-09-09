Мед в течение многих лет способен сохранять свои качества – не портится, не покрывается плесенью. Но все сказанное относится лишь к зрелому продукту. Однако в погоне за урожаем пчеловоды иногда откачивают мед раньше времени.Верный признак зрелости меда – запечатывание его пчелами в сотах, говорят пчеловоды. Пчела в каждую соту вкладывает нектар, другие пчелы работают над тем, чтобы высушить его, убрать лишнюю влагу. Откачивать мед можно, когда содержание жидкости в нем не превышает 20%. В незрелом меде – большое содержание влаги, такой продукт долго храниться не сможет, забродит. Кроме того, и пользы в нем меньше.
По словам специалистов, известный многим способ проверить зрелость меда с помощью химического карандаша – не более чем миф. Псевдознатоки утверждают: мол, если пятно от грифеля разбежалось – значит, в меде повышенное содержание влаги. Оказывается, этот способ пригоден не для всех видов меда. А вот если мед пенится – это явный признак его незрелости и брожения.
Впрочем, нагретый или незрелый мед – это еще полбеды. Гораздо страшнее регулярно употреблять продукт, напичканный антибиотиками, которыми пасечники лечат больных пчел.
Пчелы, как и люди, болеют, и хозяин дает им лекарства, говорят специалисты. Но первую откачку меда после их болезни или профилактики антибиотиками употреблять нельзя. Некоторые пчеловоды в погоне за прибылью пускают такой мед в реализацию. Установить наличие антибиотика в продукте можно лишь в лабораторных условиях, самостоятельно потребитель этого сделать не сможет
А между тем, по словам специалистов, продукт, сдобренный лекарствами, не безвреден для здоровья. Мало того что подобный «состав» может вызвать различные аллергические реакции, еще и возникнут проблемы при лечении человека теми или иными антибиотиками. Особенно это опасно для детей.
И все же обезопасить себя от покупки «неправильного» меда можно. Каждый пчеловод сегодня обязан при реализации своей продукции иметь ветеринарно-санитарный паспорт и заключение лаборатории ветсанэкспертизы, с которыми и должен ознакомиться покупатель, прежде чем сделать покупку. Если такового нет, попрощайтесь с продавцом.