По состоянию на 9 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 8 988 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 11 499 случаев заболевания COVID-19, из них 7 499 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 752 пациента выздоровели, 248 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировано 2 551 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 979 человек умерли, 64 703 - выздоровели.