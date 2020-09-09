Если вы еще успели вдоволь насладиться сочными арбузами и ароматными дынями, поспешите – сезон бахчевых заканчивается. А значит, цены на них будут расти.

Арбузно-дынный сезон в этом году завершится приблизительно на две недели раньше, чем в 2019-м – то есть уже в первые недели сентября. По мнению операторов рынка, это связано со снижением производства бахчевых из-за сокращения площадей под данными культурами, а также из-за неблагоприятных погодных условий – валовой сбор качественных арбузов и дынь в 2020 году снизился вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Из-за завершения сезона цены на арбузы начнут расти – последние партии арбузов могут подорожать вдвое.Между тем даже в самый разгар сезона цены на бахчевые на развалах и в торговых точках Харькова держались на достаточно высоком уровне – чуть ли вдвое дороже, чем в прошлом году.– Арбузов я в нынешнем году не наелась – дорого, – посетовала пенсионерка Татьяна Олеговна. – Когда такое было, чтобы в разгар сезона по 12 гривен за килограмм продавали? У нас в районе несколько точек, где продают бахчевые. Можно купить арбуз и по 12, и по десять, и по восемь, и по шесть, и даже по пять гривен за килограмм. Все они в основном огромные. Там, где подороже, продавцы режут их пополам и даже на четвертинки, а в киоске, где по пять-шесть гривен, только целый брать нужно. Можно, правда, договориться с кем-то из покупателей и взять один на двоих – продавец разрежет и взвесит. Вот половинка самого небольшого и дешевого арбузика завешивает примерно на 25 гривен.Дыни, по мнению харьковчан, тоже ценой не баловали, хотя на вкус – «не очень».– Дыни просто обожаю. Если учую на рынке неповторимый дынный запах, удержаться не могу, обязательно куплю, – смеется бухгалтер Вера. – Однако в этом году, к сожалению, мне не попалось ни одной достойной. То кислая, то несочная, то слишком мягкая, то абсолютно безвкусная, то чересчур жесткая... А один раз вообще купила гнилую – разрезала после ужина, а она вся черная внутри. Собралась и отнесла ее туда, где брала – деньги вернули без разговоров. Причем все это удовольствие – совсем не дешевое. «Колхозницу» я брала по десять гривен за килограмм, «Омал» – по восемь. Большие, круглые, похожие на тыкву дыни – по 14 гривен за килограсс. «Пьеле де сало» ( наконец-то запомнила название) – по 16–19 гривен за килограмм. А к узбекской вообще не подходи – килограмм по 30–35 гривен. Ее я, кстати, так и не попробовала, хотя вот эта дыня наверняка должна быть вкусной.Сетует на дороговизну бахчевых и домохозяйка Зоя.– Я, в принципе, не фанат дынь. Взяла один раз – на запах позарилась, так половину выбросила. А вот арбузы просто обожаю. Но в этом году они дорогие. Пару раз на развале покупала – самый маленький более 50 гривен стоит, – рассказывает харьковчанка.Сегодня производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов по цене 1,5−3,5 гривны за килограмм (оптовая цена), а это в среднем в два с половиной раза дороже, чем в конце лета прошлого года. В сентябре 2019-го арбузы был самыми доступными из фруктов-ягод, их продавали на 20% дешевле, чем в 2018-м.Тем временем последние партии дынь фермеры готовы отгружать по цене 3−5 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества, что фактически соответствует прошлогоднему уровню цен в аналогичный период.