В Верховной Раде предлагают расширить условия для запрета выезда украинцев за границу при наличии долгов.

Соответствующий законопроект 4075 авторства депутата Слуги Народа Дарьи Володиной, согласно сайту парламента, уже направлен в профильный комитет.Проект закона предусматривает, что помимо долгов по алиментам, право украинцев на выезд из страны может быть ограничено, если у человека есть судебные решения по неуплате налогов, сборов и ЕСВ.Запрет будет действовать до тех пор, пока долг не будет погашен.