В первый игровой день чемпионата Украины по футболу в Первой лиге харьковскому «Металлисту 1925» не удалось удержать победу в матче с тернопольской «Нивой». Игра завершилась со счетом 1:1.-- Как это ни банально звучит, но для того чтобы побеждать, нужно забивать мячи, – сказал после матча главный тренер ФК «Металлист 1925» Валерий Кривенцов. – Сегодня, кроме гола, мы имели еще четыре-пять моментов для взятия ворот. Значит, удача была не на нашей стороне. Знаете, трудно ожидать от команды мобильности на протяжении всех 90-минут, ведь мы еще не набрали ту форму, в которой стремимся. Очень хотели победить в первом матче, да еще в присутствии родных болельщиков, но не получилось.
По словам тренера, «Металлист 1925» – команда молодая и пока несыгранная.
– К тому же есть иностранцы, до которых трудно достучаться, – уточнил Валерий Кривенцов. – Мы все прекрасно понимаем, что нужно время. Я уверен, что лучшие матчи и победы к нам обязательно придут. Надо построить крепкую команду, которая в перспективе будет добиваться серьезных результатов. Будем бороться за симпатии болельщиков, ведь имея такие прекрасные условия, мы не можем играть плохо.
А перед началом матча полузащитник «Металлиста 1925» Антон Савин сделал предложение своей девушке. Он снял игровую футболку, а под ней была еще одна – с вопросом: «Ли, ты выйдешь за меня замуж?».
Антон подошел к краю поля, где его ждала девушка, встал на колено и открыл перед ней коробку с кольцом. Ли ответила согласием, получила поцелуй от Антона и огромный букет белых роз.