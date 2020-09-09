В первый игровой день чемпионата Украины по футболу в Первой лиге харьковскому «Металлисту 1925» не удалось удержать победу в матче с тернопольской «Нивой». Игра завершилась со счетом 1:1.

-- Как это ни банально звучит, но для того чтобы побеждать, нужно забивать мячи, – сказал после матча главный тренер ФК «Металлист 1925» Валерий Кривенцов. – Сегодня, кроме гола, мы имели еще четыре-пять моментов для взятия ворот. Значит, удача была не на нашей стороне. Знаете, трудно ожидать от команды мобильности на протяжении всех 90-минут, ведь мы еще не набрали ту форму, в которой стремимся. Очень хотели победить в первом матче, да еще в присутствии родных болельщиков, но не получилось.По словам тренера, «Металлист 1925» – команда молодая и пока несыгранная.– К тому же есть иностранцы, до которых трудно достучаться, – уточнил Валерий Кривенцов. – Мы все прекрасно понимаем, что нужно время. Я уверен, что лучшие матчи и победы к нам обязательно придут. Надо построить крепкую команду, которая в перспективе будет добиваться серьезных результатов. Будем бороться за симпатии болельщиков, ведь имея такие прекрасные условия, мы не можем играть плохо.А перед началом матча полузащитник «Металлиста 1925» Антон Савин сделал предложение своей девушке. Он снял игровую футболку, а под ней была еще одна – с вопросом: «Ли, ты выйдешь за меня замуж?».Антон подошел к краю поля, где его ждала девушка, встал на колено и открыл перед ней коробку с кольцом. Ли ответила согласием, получила поцелуй от Антона и огромный букет белых роз.