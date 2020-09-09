Кому-то звезды обещают достижение желаемого, а кому-то новые соблазны. Узнать об этом можно в нашем новом астропрогнозе.

Велика вероятность возникновения сложных ситуаций. Вполне можете доверять своей интуиции. Завтра стоит сделать небольшую паузу, отдохнуть — впереди весьма напряженные дни.От вас будут ожидать инициативы и, если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Завтра вы будете подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих.Не так просто будет добиться желаемого. Попробуйте использовать элемент внезапности. Завтра вы будете очень деятельны, но энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности экономно.Придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя – молчите. Завтра ваша нерешительность может стать союзником. Раз не можете на что-то решиться, значит, на то есть причины.Жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена, причем чем скорее, тем лучше. Вас ждут приключения. Завтра мысли будут возвышенными, а планы — далеко идущими.Впереди у вас — тяжелая работа, поэтому имеет смысл перед активным периодом отдохнуть как следует и набраться сил. Завтра вам будут необходимы понимание и поддержка.Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное «с чего начать?». Завтра жизнь может подбросить вам сюрприз.Постарайтесь подавить в себе желание на что-либо жаловаться — все равно никто не услышит. Потерпите – и это пройдет. Завтра вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться.Постарайтесь вспомнить, что вы на этой планете — не один. Завтра вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.Очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, именно сейчас это вряд ли удастся. Завтра править бал будет оптимизм. Следовательно, все так уж все плохо, а местами — даже хорошо.Не тратьте свое и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить в четкой и понятной форме. Завтрашний день должен быть довольно удачным.Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза. Завтра вам захочется и того, и другого, и третьего — и побольше. Однако получить все сразу не удастся.