Организаторам незаконного бизнеса сообщили о подозрении в сутенерстве

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в прошлом году двое подозреваемых открыли на территории Харькова салон, в котором организовали незаконный бизнес по оказанию интимных услуг."9 сентября фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", - рассказали в главке.