Депутат будет требовать от правительства создания программы поддержки украинского производителя.

Как сообщает народный депутат, сегодня у бизнеса масса проблем, в решении которых государство не только не помогает, но и усложняет работу фискальным давлением и сложными кредитными условиями. Поэтому Светличная приняла решение инициировать создание правительственной программы, которая бы поддерживала украинского производителя."Предпринимателя и производителя нужно не только с праздниками поздравлять, а системно поддерживать и создавать справедливые условия для работы. Это и будет лучшими поздравлениями. Дела всегда важнее слов.Приняли решение инициировать создание государственной программы поддержки работодателей. Конкретную, действенную, понятную. Это - путь к росту экономики, а значит, и увеличению социальных гарантий для людей. Будем требовать именно такого подхода от правительства", - написала Светличная на своей странице в Facebook.