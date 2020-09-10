События Украинцев заставят платить за домашних любимцев? Вечерний Харьков 08:46 407 Жителей страны шокировал законопроект №3796. Подробности рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости". Читайте также Харьковская полиция ищет свидетелей ДТП с участием велосипедиста (фото) Юные физики из Харькова завоевали «серебро» на Международном турнире (фото) Харьковский театр музкомедии соскучился по зрителям БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковская полиция ищет свидетелей ДТП с участием велосипедиста (фото) События 13:58 Лента новостей Харьковская полиция ищет свидетелей ДТП с участием велосипедиста (фото) 13:58 Юные физики из Харькова завоевали «серебро» на Международном турнире (фото) 13:39 Пресноводные ресурсы в Украине находятся под высоким риском 13:17 Харьковский театр музкомедии соскучился по зрителям 12:58 В Харькове ограничили движение транспорта на улице Дудинской и изменили маршрут троллейбуса 12:36 Хасиды устроили в Умани погром на могиле Раби Нахмана (видео) 12:18 Ограбил пенсионерку с помощью электрошокера: полицейские задержали подозреваемого 11:45