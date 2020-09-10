Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Архитекторов, 28 (п. №3), ул. 23 Августа, 36-а, ул. Тобольская, 46-в, ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №3, стояк)ул. Продольная, 3-б (п. №4, стояк) до 18:00 10.09.20 г.; ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), ул. Метростроителей, 5, ул. Исаевская (ч/с), ул. Байкальская (ч/с)ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк)ул. Семинарская (Володарского), 26пер. Кузнечный (ч/с), ул. Кузнечная, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 28-а, 32-а, пер. Подольский (ул. Гамарника), 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7/9, 8, 9, 11, 13, 13-а, 15, 15-б, 17ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.20 г.пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 10.09.20 г., ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-ж (п. №1, стояк)