Оба хотели получить 32 тысячи гривен от местного предпринимателя за аренду помещения.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в Харьковской области правоохранители разоблачили факт вымогательства средств у местного предпринимателя.Бизнесмен должен был передать руководителю и бухгалтеру государственного сельскохозяйственного предприятия 32 тысячи гривен за аренду помещения и оборудования, чтоб заниматься изготовлением и реализацией продукции животного происхождения.9 сентября, директора предприятия задержали на рабочем месте сразу после получения 32 тысяч гривен неправомерной выгоды.