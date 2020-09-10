Стоимость земли, по оценкам специалистов, составляет 9 миллионов гривен.

Как рассказали в областной прокуратуре, восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение о взыскании с предприятия задолженности по арендной плате в сумме почти 60 тысяч гривен, расторжении договора аренды и обязал компанию вернуть земельный участок в пользование территориальной громады Харькова.В ведомстве сообщили, что ранее Харьковский городской совет предоставил в аренду земельный участок обществу с ограниченной ответственностью для строительства многоэтажного жилого дома с объектами инфраструктуры и встроенной парковкой. Стоимость земельного участка, расположенного в Шевченковском районе Харькова, составляет более 9 миллионов гривен."Компания не выполняла обязательства, предусмотренные договором аренды земли: строительство не осуществлено, а арендная плата не выплачивалась с 2018 года. Это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с соответствующим иском.Хозяйственный суд Харьковской области указанную исковое заявление не удовлетворил, поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу. Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал компанию вернуть земельный участок в пользование территориальной громады", - рассказали в прокуратуре.