За сутки в Харьковской области пожарные 27 раз выезжали на тушение возгораний на открытых территориях.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 9 сентября пожарные Харьковской области 27 раз привлекались к тушению кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила около 28 гектар."Пожары возникали в Волчанском, Боровском, Балаклейском, Змиевском, Дергачевском, Двуречанском, Золочевском, Лозовском, Купянском, Сахновщинском, Первомайском, Чугуевском и Харьковском районах области. С каждым днем человеческая небрежность и преднамеренные преступные действия истребляют природные экосистемы. Огонь, при наличии ветра, быстро распространяется к территориям частных домовладений и может нанести непоправимый вред", - прокомментировали в Службе по чрезвычайным ситуациям.