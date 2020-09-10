Мужчину госпитализировали для лечения в родной стране.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 9 сентября на пункте пропуска "Гоптовка" бригада медиков встретила гражданина Украины, которого вернули в страну после более чем десятилетнего пребывания на территории России.Еще в 2007 году мужчина попал под поезд и с тех пор находился в больнице Краснодарского края."Бригада ЭМП встретила тяжело травмированного мужчину, который не может самостоятельно передвигаться, требует оказания медицинской помощи и госпитализации в лечебное учреждение. Уверены, что именно на территории Украины, где ему гарантированы надлежащий уход и помощь, судьба мужчины сложится наилучшим образом", - прокомментировали в "скорой"