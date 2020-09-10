Общее количество запрещенных растений, по словам полицейских, составила более 130 единиц.

Как рассказали в пресс-службе главка, в Новобаварском районе Харькова полицейские разоблачили 36-летнего жителя района, который выращивал на своем приусадебном участке наркосодержащие растения. Сотрудники полиции изъяли у харьковчанина 39 кустов конопли.Также плантацию из 92 растений полицейские выявили во время обыска у 47-летнего жителя Харьковского района. По словам мужчины, наркотические растения он выращивал для собственных нужд.По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.