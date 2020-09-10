Злоумышленником оказался 34-летний житель Первомайского района. Мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления и девять месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, 9 сентября в полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы города Первомайский о том, что 7 сентября неизвестные мужчина и женщина в подъезде жилого дома применили против нее электрошокер и украли 1500 гривен.Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили подозреваемых, которые по описанию были похожи злоумышленников, установили личность мужчины и задержали его.На данный момент следователи внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.