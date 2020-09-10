Движение транспорта по ул. Дудинской, на участке от ул. Полтавский Шлях до Григорьевского шоссе ограничено до 18:00 10 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.В этот период транспорт сможет проезжать по свободной от выполнения работ полосе.Также до 18:00 10 сентября прекращено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой.В связи с этим, движение троллейбуса №27 организовано следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.