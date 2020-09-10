В Харьковском театре музыкальной комедии стартовал новый, 92-й сезон. Какие сюрпризы для зрителей готовят в театре, выясняли корреспонденты «Телеканала р1».

В день открытия сезона посетителей встречали в фойе театра музыкальным приветствием. Этой встречи со зрителями в музкомедии заждались – из-за карантина спектаклей не было почти полгода.– С середины марта мы по понятным причинам не показывали спектаклей, и вот теперь большим гала-концертом открываем 92-й театральный сезон, – говорит директор Харьковского академического театра музыкальной комедии Игорь Коваль. – Во время карантина мы не работали и очень соскучились по театру, а с 1 августа вышли на работу и весь месяц репетировали, набирали форму – и вокальную, физическую, танцевальную.Лучшие номера из оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, рок-опер – программа гала-концерта, которым открывался новый сезон, была весьма насыщенной.В театре готовятся две премьеры – «Труффальдино из Бергамо» по мотивам комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ» и «За двумя зайцами» по одноименной пьесе Михаила Старицкого. Всех тонкостей в театре не раскрывают, однако говорят, что постановки обещают быть интересными.В день открытия сезона в фойе театра прошла презентация филателистической выставки, посвященной оперетте – в частности, королю вальса, известному австрийскому композитору Иоганну Штраусу.– Это человек, который создал огромное количество оперетт, причем на основе венского вальса, – рассказывает обладатель коллекции, филателист с шестидесятилетним стажем Валерий Канский. – Иоганн Штраус-сын был одним из основоположников венской оперетты, и здесь мы видим здесь марки с изображением выдающегося композитора.Валерий Канский – большой поклонник оперетты.– Очень люблю этот музыкальный жанр, – и когда-то, очень много лет назад, я задался целью языком почтовых марок, конвертов и спецгашений рассказать и представить на суд публики именно филателистическую коллекцию, разработку, посвященную этому замечательному музыкальному жанру.