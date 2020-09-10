Пресноводные ресурсы в Украине находятся в очень плохом состоянии и имеют тенденцию к дальнейшему ухудшению.

Об этом 10 сентября сообщается со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).Согласно его выводам, пресноводные ресурсы в Украине имеют отметку "высокий риск" и уверенно идут к статусу "очень высокий риск".Наиболее страдают в Украине экосистемы болот и степной зоны: площадь степей за последние десятилетия сократилась с 40% территории страны до нескольких процентов.На Полесье за последние 100 лет было осушено более 1 млн га болот. При этом только 6,77% площади Украины заповедные."Этот показатель должен увеличиваться. Прежде всего необходимо ускорить предоставление высокого охранного статуса украинским квазипралесам и естественным лесам, которых, по оценке WWF, только в Карпатах около 100 тыс. га. И только около 57 тыс. га имеют природоохранный статус", - говорится в обзоре WWF.