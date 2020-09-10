Сборная команда Харькова «Момент импульса» в третий раз завоевала серебряные медали на Международном турнире юных физиков.

Как сообщили в Департаменте образования, в этом году соревнования проходили с 4 по 8 сентября в онлайн-формате. В турнире приняли участие 12 команд из разных стран мира (Бангладеш, Венгрия, Грузия, Канада, Казахстан, Китай, Китайский Тайбэй, Иран, Россия, Румыния, Словакия, Украина).Украину на турнире представляла сборная команда города Харькова, которая стала победителем Всеукраинского турнира юных физиков в прошлом учебном году. В состав команды входили ученики Харьковского лицея №161 «Импульс» Илья Хорошко, Дарья Гончар, Евгений Суханов, Иван Бортновский и ученик Харьковского физико-математического лицея №27 Илья Шкирко. В финале международного турнира харьковские школьники соревновались со сверстниками из Канады и Китая.Команду готовили заслуженный учитель Украины, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института радиофизики и электроники имени А. Я. Усикова НАНУ Захар Майзелис и студент Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, победитель Международного турнира юных физиков 2018 года Григорий Овчаренко.Международный турнир юных физиков (International Young Physicists’ Tournament - IYPT) считается одним из самых сложных научных конкурсов в мире. Турнир проходит ежегодно, начиная с 1988 года, в разных странах мира. В нем принимают участие школьники старших классов, соревнуясь в умении решать сложные исследовательские проблемы и отстаивать свои решения в научных дискуссиях. Все этапы соревнований IYPT происходят на английском языке. Во многих странах Международному турниру юных физиков предшествуют национальные турниры, победители которых получают право представлять страну на международном уровне.