Одно авто после столкновения с другим врезалось в велосипед.

Авария произошла 26 августа около 16.50. На перекрестке улиц Клочковской и Вавилова в Харькове столкнулись автомобили Renault Symbol и Audi А6. Затем последний столкнулся с велосипедистом, - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Если вы были очевидцем этого ДТП, сообщите в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ НП В Харьковской области по адресу - улица Маяковского, 22, кабинет №6 (майор полиции Роман Шапирко) или по телефону - 093-87-57-388.