Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Харькове открылась 18-я Национальная филателистическая выставка.Представлено 128 экспонатов со всего мира, в том числе получившие золотые медали на международных выставках.До этого, филателистическая выставка в Харькове была в 80-х годах прошлого века, за годы Независимости это первая филателистическая выставка в Харькове. Представлены марки на самые разные темы - от флоры и фауны до космоса. Самые ценные - исторические серии»,- сказано в комментарии к выложенному видео.