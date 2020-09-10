Боль в суставах случается иногда, например, когда вы получили травму. Обычно она проходит сама по себе через пару дней. Однако в других случаях боль в суставах может повторяться в течение продолжительных периодов времени, что приводит к дискомфорту, который может даже повлиять на работоспособность вашего тела в течение дня.

Упражнения для снятия боли

Быстрая ходьба: простое обезболивающее

Возможно, вы испробовали несколько методов лечения боли в суставах. Но, все же, суставы постоянно болят. Оказывается, есть простое и легкое обезболивающее: ходьба.Нейробиолог Бенедикт Колбер из Университета Дюкен утверждает, что наука, лежащая в основе обезболивающих эффектов ходьбы, лежит в мозге. Упражнения задействуют эндогенную опиоидную систему, которая регулирует боль, вознаграждение и привыкание. Когда человек занимается спортом, организм вырабатывает опиоиды, которые используются для облегчения боли. Кроме того, упражнения вызывают выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и снимают стресс. Все это поможет вам уменьшить боль.«Мы получаем болевые сигналы, которые идут от наших рук к спинному мозгу и далее в мозг. А затем мы получаем эти системы управления - части нашего мозга, которые, кажется, активируются во время упражнений - и которые затем отключают систему боли », - объяснил Колбер.Подойдут любые упражнения, но ходьба, как правило, наименее требовательная и самая легкая физическая активность для людей, которые нужно выполнять регулярно. По словам Колбера, даже полчаса быстрой ходьбы могут быть эффективным обезболивающим.