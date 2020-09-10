По состоянию на 10 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 9 261 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 11 838 случаев заболевания COVID-19, из них 7 499 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 845 пациентов выздоровели, 254 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 сентября в Украине зафиксировано 2 582 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 023 человека умерли, 65 877 - выздоровели.