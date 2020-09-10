Полиция устанавливает обстоятельства повреждения газопровода в Харьковском районе, в результате которого без газа остались более двух тысяч абонентов в Коротыче, Олешках и Майском.

8 сентября в 14.45 в Люботинкое отделение полиции поступило сообщение, что в садовом товариществе на одном из участков представители строительной фирмы проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 500 мм газопровода Песочин – Коротыч – Люботин.По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Представители АО «Харьковгаз» проводят работы по ликвидации аварии. Обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.