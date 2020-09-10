Запорожский автомобильный завод начинает сборку легковых автомобилей моделей Groupe Renault.

Об этом сообщила пресс-служба компании."Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - говорится в сообщении.Перед началом проекта ЗАЗ провел модернизацию сборочных линий, чтобы соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.На заводе развернута система Alliance Production Way, которая будет проводить контроль качества произведенных автомобилей.- Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault, - прокомментировал управляющий директор Groupe Renault Export в регионе Евразия Макс Миссана.