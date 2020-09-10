Юлия Светличная продолжает бороться за то, чтобы на Харьковщине был построен современный онкологический центр. Народный депутат внесла поправку в проект изменений в госбюджет относительно финансирования строительства нового онкоцентра в Харькове.

В 2019 году, будучи губернатором, Юлия Светличная не только заложила первый камень в строительство онкоцентра, но и приложила массу усилий для поиска источников его финансирования. Однако при нынешней областной власти стройка оказалась замороженной.– Цель была – за три года построить современную клинику. Но полная остановка строительства на весь 2020 год и некомпетентность областной власти, уже украли у людей год. Я категорически против такого «управления» и такого отношения к людям, – говорит Юлия Светличная. – Будем требовать возобновить работы и выделить полноценное финансирование для динамичного строительства, а не замыливать глаза перед выборами обещаниями и полумерами. Для этого необходимо как минимум 274 миллиона гривен, которые изначально предполагались на этот год для строительства клиники, а никак не сто миллионов, которые сейчас фигурируют в проекте изменений к госбюджету. Затягивать строительство такого важного медицинского объекта нельзя, люди очень ждут.Народная избранница напомнила, что в 2018 году был разработан уникальный проект современного онкоцентра, в котором около ста тысяч пациентов из пяти регионов Украины могли бы ежегодно получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.– В 2019 году были начаты активные строительные работы, приняты все необходимые решения местных советов и органов исполнительной власти. Договорились об участии европейских структур в оснащении клиники современным медицинским оборудованием, А в 2020 году строительство онкоцентра полностью остановили. Нет финансирования, нет понимания проблемы, нет ответственности и много чего еще нет. Такое оно – «Большое строительство»... – замечает Юлия Светличная.Народный депутат настаивает: остановленное строительство онкологического центра нужно немедленно восстановить.– Надо строить, а не обещать! — отмечает Юлия Светличная.