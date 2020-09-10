Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 к Обществу с ограниченной ответственностью о незаконном предоставлении в аренду земельного участка площадью почти 1 га, расположенного по проспекту Юбилейный стоимостью более 12 млн грн.

На указанном земельном участке предприятие планировало построить торговый центр с гипермаркетом и подземным паркингом.Установлено, что решение Харьковского городского совета о передаче земли не соответствует требованиям действующего законодательства, поскольку право аренды на земельный участок должно быть продано с земельных торгов, которые не проводились.Фирма является владельцем трех нежилых зданий площадью 546 кв м. Площадь под зданиями, принадлежащих на праве собственности ООО, больше выделенного земельного участка в 15,8 раз. Площадь под этими зданиями составляет всего 6, 3% от площади земельного участка, которая была выделена в аренду.Суд решил, что исковые требования необходимо удовлетворить, признать незаконным и отменить решение Харьковского городского совета, которым предоставлен в аренду земельный участок. Решение хозяйственного суда Харьковской области от 23.12.2019 оставлено без изменений постановлениями апелляционной и кассационной инстанций.