Народные депутаты предлагают штрафовать за «скручивание» пробега автомобиля и ввести обязательную фиксацию показателей одометра.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4039 об ответственности за мошеннические действия с пробегом автомобилей. Законопроектом предлагается ввести штрафы за «скручивание» пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.«Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине, – говорится в пояснительной записке.Также предлагается ввести административную ответственность за «скручивание». В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3400 грн.Если во время регистрации или техосмотра будет обнаружен меньший показатель одометра, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8500 грн.Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, штраф составит 17 тыс. грн.Тех, кто предлагает услуги по «скрутке», ждет штраф в 34 тыс. грн. Если владелец авто, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто «скручивал», то штраф придется платить ему.