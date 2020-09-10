Автомобили Skoda и ВАЗ столкнулись сегодня, 10 сентября, в Малой Даниловке Дергачевского района. По данным полиции, авария произошла около 7.20.

В результате ДТП пострадал 39-летний мужчина - водитель ВАЗа. Его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи пострадавший в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.Информация по данному факту внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.