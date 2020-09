Создать план обращения с отходами для своей громады и получить 500 евро на его реализацию – Zero Waste Academy приглашает руководителей муниципалитетов, глав ОТГ и просто экоактивистов пройти курс обучения на тему: «Как свести отходы к нулю».

Количество отходов можно снизить

Авторы проектов поборются за денежный приз

«Ноль отходов» как принцип управления городом

Европа поддержит

До 30 сентября все интересующиеся экологией и обращением с отходами могут зарегистрироваться на курс Zero Waste Academy.Как объяснила координатор проекта Анна Прокаева, онлайн курс рассчитан практически на год и состоит из двух частей – теоретической и практической.– В течение первых четырех месяцев участники академии будут изучать европейское и отечественное законодательство в сфере управления отходами, принципы мирового движения Zero Waste, то есть «Ноль отходов», а также получат практические навыки предупреждения появления отходов, – рассказывает она. – Ожидается 16 лекторов по разным направлениям. Параллельно с лекциями слушатели будут выполнять домашние задания. Мы ожидаем, что после этого курса представители муниципалитетов, общественные организации, активисты, учителя, которые выявят желание учиться, снизят количество отходов как минимум на 10%.Вторая часть – практическая – нацелена на то, чтобы сами участники реализовывали свои проекты, которые они будут разрабатывать на первом этапе.– Выберут четыре лучших проекта и в течение пяти следующих месяцев менторы будут помогать в их реализации, выезжая на места, в громады, где, собственно, участники и начнут реализовывать свои проекты, – говорит ментор проекта Наталья Денисенко. – Это будут более эффективные консультации, нежели онлайн, потому что к разговору привлекут и сами громады.Анна Прокаева добавила, что на втором этапе переработчики расскажут о некоторых деталях своей деятельности, в частности, о том, каким образом можно перерабатывать даже зеркала. Возможно, для громад это будет полезно с прицелом на дальнейшее сотрудничество. А представитель из Литвы поведает, каким образом в этой стране реализуются успешные проекты Zero Waste.Каждый из четырех авторов, отобранных во второй тур, поборется за денежный приз – пятьсот евро.– Личная мотивация будет способствовать уровню реализации проекта, – уверена Анна Прокаева. – Это небольшие деньги, но, например, на компостер хватит, а можно приобрести и оргтехнику.Завершится программа Zero Waste Academy финальной конференцией в Харькове – с презентацией проектов, вручением грамот и наград.– Кроме того, в ходе проекта будет написана книга «О Zero Waste просто», рассчитанная на семейное чтение, – добавляет Анна Прокаева. – Думаю, что она в равной степени будет интересна как детям, так и взрослым, поскольку и для тех, и для других Zero Waste в новинку.В проекте могут принять участие представители муниципалитетов, ОТГ, то есть управленцы, а также экоактивисты, представители громад, ОСМД, общественные организации.– Все интересующиеся экологией и управлением отходами могут пройти такую школу и получить сертификат, – говорит Анна Прокаева. – Поскольку это онлайн-платформа, мы рассчитываем, что к нам присоединятся участники из всей Украины.Инициаторы проекта надеются, что все знания участники воплотят на местах. Например, организуют центр вторичного использования отходов в своем городе или селе или наладят переработку вторсырья.– Первый и основной шаг в стратегии Zero Waste – как раз управление отходами, то есть не сортировка, а именно невозможность их появления. Мы несколько лет работаем с громадами, знаем об их проблемах и понимаем, что трудности в управлении отходами могут быть, поскольку логистически иногда невозможно привезти отходы на перерабатывающее предприятие. Цена на вторсырье зачастую низкая, что не позволяет покрыть расходы на транспортировку. Единственный выход – сделать невозможным появление так называемых неликвидных отходов. На самом деле существует множество инструментов, и движение Zero Waste давно известно в Европе. Например, в Италии уже с десяток лет существуют города Zero Waste, которые на уровне муниципалитетов управляются по принципу «Ноль отходов» и смогли в несколько раз снизить их появление. Потому мы и сделали акцент на таком опыте, – говорит Анна Прокаева.Основная цель Zero Waste Academy – показать громадам опыт Европейского Союза и украинских городов – например Львова, Киева, Харькова, – которые уже внедряют принцип нулевых отходов.Создание Zero Waste Academy поддержало посольство Финляндии. Советник посольства Финляндии в Украине по вопросам образования Минна Хаккарайнен отметила, что харьковская организация имеет хороший опыт работы в выбранной сфере, наработанные связи с другими организациями, принимала участие в пилотных инициативах по обращению с отходами.– Организация доказала, что готова проводить обучение онлайн. Как мы понимаем, сейчас это существенный и решающий фактор в условиях пандемии, – считает советник.В этом году финское посольство поддержало еще два экологических направления: климатическое образование для детей и повышение осведомленности о биоразнообразии и устойчивом использовании лесов.