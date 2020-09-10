События ДТП в Харькове возле «Тетры» - полиция ищет виновного (видео) Вечерний Харьков 17:03 521 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «#ДТП Возле Тетры»,- сказано в коротком комментарии к выложенному видео. Читайте также В полиции ищут свидетелей ДТП с пешеходом «Время демагогии и сказок уходит в прошлое»: харьковский политолог назвал единственную силу, способную изменить Украину В харьковских школах из-за коронавируса целые классы стали отправлять на самоизоляцию БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В полиции ищут свидетелей ДТП с пешеходом События 19:30 Лента новостей В полиции ищут свидетелей ДТП с пешеходом 19:30 «Время демагогии и сказок уходит в прошлое»: харьковский политолог назвал единственную силу, способную изменить Украину 19:17 В харьковских школах из-за коронавируса целые классы стали отправлять на самоизоляцию 19:03 История Черной пятницы 18:44 Юрий Бойко: некомпетентная нынешняя власть должна уйти, освободив место профессиональным руководителям 18:42 Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Харькове 18:41 В Харькове на оживленной улице на два месяца ограничат движение транспорта 18:41