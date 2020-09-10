В Харькове из-за заболевания школьников коронавирусом на самоизоляции находятся 12 классов.Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко, пишет "Суспільне".
По ее словам, классы, отправленные на самоизоляцию, продолжают обучение дистанционно. Полностью школы закрывать не будут.
- Если у кого-то из детей положительный тест на COVID, то на самоизоляцию отправляется класс. Мы доводим это до сведения родителей, переводим их на дистанционное образование, и класс 2 недели не посещает занятия, но делать анализы или не делать - это уже проблема родителей, - говорит Деменко.
Ученики, в чьих одноклассников обнаружен COVID-19, не обязаны сдавать тесты на коронавирус, но родители по желанию могут проверить ребенка.
Срок изоляции класса составляет две недели, после чего ученики могут вернуться в школу.
Для справки. Всего в Харькове - 4300 классов. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 1 сентября по 10 сентября в Украине из 199 704 классов на самоизоляцию отправили 145.