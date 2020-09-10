Утром 10 сентября в полицию поступило сообщение о столкновении легковушек «Skoda» и «ВАЗ» на улице Малоданиловский путь в поселке Малая Даниловка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, вследствие аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», которого с травмами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи пострадавший в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.Информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.