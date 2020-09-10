Он отметил, что нынешняя власть не в состоянии предложить ни одного грамотного решения по выходу страны из кризиса, всё, что они могут - это брать кредиты, повышать тарифы и цены.



«Несмотря на все свои обещания, они продолжают поднимать цены на энергоносители. К примеру, на газ подняли на 40% . При этом сократив в бюджете финансирование субсидий. Многие и так после карантина остались без работы и без средств к существованию . Сейчас очередное повышение. Нельзя так издеваться над людьми!» - подчеркнул Юрий Бойко.





По словам политика, кризис непрофессионализма власти вместе с экономическим кризисом загоняют в тупик реальный сектор, а людей в безысходность.





«П оддержка экономики должна быть основой работы каждой власти, каждого правительства. Создание рабочих мест. Когда мы видим, что предприятие душат налогами, проверками, не дают кредитов, не дают доступных энергоносителей, блокируют работу на внешних рынках за счет бюрократических препятствий, то это – как раз то, чего не надо делать. Это то, чем занимается сегодняшнее правительство. Оно гробит экономику.



Заводы, предприятия заработают только тогда, когда будет государственная политика, нацеленная на реальный сектор экономики, на его поддержку, а не на беготню по миру с протянутой рукой за кредитами в попытке продержаться месяц-два за счет того, что где-то что-то перехватили. Сегодня мы видим, что идет процесс деиндустриализации нашей страны и по Харькову это особенно видно, потому что Харьков всегда был промышленным регионом с очень высоким интеллектуальным и промышленным потенциалом», - сказал Сопредседатель партии оппозиционеров.





На Харьковщине есть люди, которые знают, как обеспечить защиту граждан, помочь предприятиям, умеют поднимать производства. Среди них Андрей Спасский, член Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.



